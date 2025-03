Rissa a colpi di machete in Barriera di Milano: residenti esasperati protestano

TORINO – Un’altra notte di violenza a Barriera di Milano, dove una rissa tra più persone in corso Giulio Cesare, all’angolo con via Lauro Rossi, si è conclusa con un uomo ferito a colpi di machete. La vittima, un uomo sulla trentina, è stata soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale San Giovanni Bosco. Nonostante la gravità dell’aggressione, le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione.

Intervento delle forze dell’ordine

L’episodio ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine: diverse pattuglie dei carabinieri e della polizia municipale sono accorse sul posto per ristabilire l’ordine. Gli agenti sarebbero riusciti a fermare l’aggressore e a sequestrare il machete utilizzato nell’attacco. Tuttavia, le dinamiche della rissa restano ancora da chiarire: gli investigatori sospettano si tratti di uno scontro tra due gruppi di spacciatori.

Panico tra i passanti e traffico in tilt

L’episodio ha seminato il panico tra i presenti: al momento in cui uno dei coinvolti ha estratto il machete, molte persone sono fuggite terrorizzate, temendo il peggio. Nel frattempo, l’arrivo delle pattuglie ha congestionato il traffico nella zona, bloccando completamente la circolazione.

La protesta dei residenti: “Non si può vivere così!”

Non si tratta di un caso isolato, e i residenti della zona lo sanno bene. Stanchi di una situazione che sembra ripetersi quotidianamente, alcuni automobilisti sono scesi dalle loro vetture per protestare apertamente: «Qui tutti i giorni succede qualcosa, non possiamo più vivere così!». L’esasperazione dei cittadini cresce di fronte all’insicurezza costante che caratterizza il quartiere, trasformato ormai in un teatro di violenza frequente.

Gli abitanti chiedono interventi concreti e maggiori controlli per restituire sicurezza a un’area che da troppo tempo vive nell’ombra della criminalità.

