Presentata a Torino Space Industries che vuole produrre in serie satelliti integrandosi con la filiera automotive

TORINO – E’ stata presentata a Torino nella sede di Palazzo Asinari di San Marzano Space Industries che vuole produrre industrialmente satelliti e veicoli spaziali fino a 500 kg.

Space Industries S.p.A. è una nuova azienda internazionale del settore Spazio con sede a Torino, fondata dal gruppo Comat e da Giuseppe Santangelo, che riveste anche il ruolo di Amministratore Delegato. Il suo focus è l’integrazione, assemblaggio e test di veicoli spaziali e satelliti fino a 500kg di peso. L’investimento complessivo ammonta a oltre 15 milioni di euro. L’azienda è presente in 6 Paesi del mondo con la sua rete commerciale, che si estenderà a 32 entro il 2029.

Sede legale a Torino

La sede legale del gruppo è a Torino, presso Palazzo Asinari di San Marzano, nel cuore del capoluogo sabaudo. L’edificio vuole diventare un punto di riferimento e rappresentanza sul territorio, aperto a tutte le attività del settore spaziale.

Space Industries vuole essere un attore sul territorio con iniziative che guardano ai più giovani, alle scuole e a tutte e tutti coloro che nello Spazio vedono ispirazione e opportunità. Nella sede di Torino troveranno spazio la startup Ecosmic, specializzata nel monitoraggio del traffico e dei detriti spaziali e la fondazione Inspire 4 Tomorrow, accreditata dall’ONU.

Nasce Space Industries per realizzare satelliti su scala industriale

Sede produttiva a Settimo

La sede produttiva è a Settimo Torinese con una Camera Pulita tra le più grandi d’Italia, di ben 3.000 mq per la produzione dei satelliti dal progetto fino alla spedizione in rampa di lancio.

Tra i valori aggiunti del modello Space Industries vi sono: l’efficienza di processo, il contenimento dei costi, la drastica riduzione dei tempi di produzione.

Le ottimizzazioni di processo e di prodotto nascono anche dalla valorizzazione dell’expertise del settore automotive. Mettendo a sistema competenze trasversali, Space Industries mira non solo a creare valore in termini di produzione industriale, ma anche a portare un impatto positivo sul territorio valorizzando una filiera produttiva che costituisce un patrimonio di know-how ed esperienza unico al mondo. Grazie a questo modello si stima un incremento dell’efficienza produttiva pari ogni satellite fino al 30%.

A pieno regime fra 5 anni Space Industries sarà in grado di realizzare una media di un satellite per ogni giorno lavorativo, con un tempo di produzione stimato di 100 giorni, lavorando 40 satelliti in parallelo con una riduzione dei costi fino al 30%. Nel 2025 sono previste 30 assunzioni. 300 posti di lavoro sono invece quelli già previsti nei prossimi 5 anni, con un impatto significativo sul territorio, non solo in termini di occupazione ma anche di indotto.

