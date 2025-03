Profondo rosso compie 50 anni, quando Torino divenne Roma

TORINO – Il 7 marzo 1975 usciva nelle sale cinematografiche italiane Profondo Rosso, il quarto film di Dario Argento, destinato a rendere il regista romano il re del thriller all’italiana. Il film ebbe un successo enorme influenzando in maniera decisa il cinema successivo, non solo di genere.

Come è noto Profondo Rosso venne girato in gran parte a Torino (alcune scene vennero girate a Roma, come anche la maggior parte degli interni, e venne poi utilizzato il cimitero di Perugia). Due sono i luoghi iconici del film. Il primo è piazza Cln, dove si svolge l’omicidio iniziale, avviene un incontro fotograficamente indimenticabile tra David Hammings e Gabriele Lavia e dove venne costruito il Blue Bar, che ancora oggi molti turisti cercano quando arrivano a Torino non immaginando che fosse completamente posticcio. Il secondo è villa Scott, la villa del bambino urlante, vera mecca per gli amanti del cinema horror di tutto il mondo.

Oltre questi due luoghi iconici sono molte altre le locations di Profondo Rosso a Torino (vi invitiamo a scoprirle durante il Torino d’Argento Tour Locations di settembre), da Galleria San Federico al teatro Carignano.

Torino diventa Roma

Se Torino è il luogo in cui è stato girato quasi tutto il film, bisogna però dire che nella finzione scenica la città in cui si svolge la vicenda è in realtà Roma. Del resto tante volte il capoluogo piemontese ha interpretato altre città, come una vera attrice Torino è stata negli anni Parigi ma anche San Pietroburgo.

I film di Dario Argento a Torino

Non c’è dubbio che Profondo Rosso sia il film più famoso girato a Torino, nonostante in città siano state girate tante altre pellicole anche importanti e continui ad essere set per decine di film ogni anno. Forse non tutti sanno però che Profondo rosso non è stato il primo film di dario Argento girato in città, bensì il terzo.

Se il primo film di Argento, L’uccello dalla piume di cristallo, era stato girato a Roma, i successivi vennero tutti girati a Torino. Il gatto a nove code e Quattro mosche di velluto grigio sono infatti film torinesi, così come Profondo rosso. Tre dei suoi primi quattro film sono girati a Torino.

Dal 1975 Dario Argento si allontana da Torino per poi tornarci 25 anni dopo, nel 2000, con Non ho sonno, un film che ha molteplici richiami proprio a Profondo Rosso, dalle musiche dei Goblin, all’utilizzo del teatro Carignano, alla presenza di Gabriele Lavia. Curiosità: questa volta, finalmente, dopo quattro film, la vicenda è ambientata proprio in città. Da quel momento Argento tornerà più volte a Torino ed al momento sono sette i film che il regista romano ha girato in città.

