Chi ha ricevuto la Stella della Mole del Museo Nazionale del Cinema di Torino

TORINO – Nato nel 2020, il Premio Stella della Mole è presto diventato un riconoscimento piuttosto frequente assegnato ad attori e attrici, registi e registe, tecnici del mondo del cinema. Il Premio viene assegnato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino, che da qualche mese ha anche creato nell’atrio della Mole uno spazio per ricordare chi è stato insignito del riconoscimento.

La Stella della Mole è un rifacimento in scala della stella che si trova in cima al monumento Antonelliano che ospita dal 2000 il Museo del Cinema. L’originale, una stella a 12 punte, è larga 2,40 metri e pesa 240 chili. Si trova lì dal 1961, quando venne ricostruita la guglia abbattuta da un violento nubifragio nel 1953.

Cinque tipi di Stella della Mole

Il premio, che è di dimensioni e peso decisamente più ridotte, è stato varato in cinque colori diversi, per caratterizzare cinque tipi di riconoscimenti. La Stella della Mole in oro è assegnata alla carriera, quella in argento per la creatività e riservata al Torino Film Festival (che ha assegnato le prime due a Isabella Rossellini e Monica Bellucci), la Stella verde è di Cinemambiente, quela rosa di Lovers e quella blu è un riconoscimento per l’innovazione.

Chi ha ricevuto la Stella della Mole

Il premio è stato asseganto due volte nei primi due anni. A Isabella Rossellini nel 2020 e a Monica Bellucci nel 2021, entrambe assegnate dal Torino Film Festival. Poi l’elenco si è fatto più fitto. Nel 2023 l’hanno ricevuta Dario Argento e Xavier Dolan (assegnata dal Lovers), Franco Piavoli (Cinemambiente), Malcolm McDowell e Tsai Ming-Liang (TFF). Nel 2023 arrivano i premi a Tim Burton in occasione dell’inaugurazione della mostra a lui dedicata e poi Damien Chazelle, Kevin Spacey, Asghar Farhadi, Victor Kossakovsky, Pablo Larrain e Oliver Stone.

Nel 2024 il MNC rischia l’indigestione di Stelle. Il riconoscimento viene assegnato 24 volte (12 dal TFF): Ron Howard, Sharon Stone, Angelina Jolie, Julia Ormond, Giancarlo Giannini, Ornella Muti, Michele Placido, Matthew Broderick, Vince Vaughn, Rosario Dawson, Alec Baldwin ed Emmanuelle Beart ricevono il premio al Festival. Carlo Verdone (Glocal Film Festival), Rupert Everett (Lovers), Paul Schrader, Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, Bruno Bozzetto (Cinemambiente), e ancora David Cage, Peter Greenaway, Ruben Ostlund, Jane Campion, Martin Scorsese e Zoe Saldana.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese