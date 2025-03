Giaglione: auto finisce fuori strada e rimane in bilico su un dirupo

GIAGLIONE – È stata trovata in stato di incoscienza la persona a bordo dell’automobile finita fuori strada sulla strada provinciale 211 che porta a Giaglione.

Il veicolo è rimasto in bilico su un dirupo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno estratto la persona dall’abitacolo e messo in sicurezza in il mezzo.

Il conducente dell’auto è stato soccorso dal personale sanitario del 118 presente sul luogo dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa.

