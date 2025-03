A Torino un progetto in cui i cani aiutano i bambini a leggere

TORINO – Nel panorama educativo contemporaneo, la lettura gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo cognitivo ed emotivo dei bambini. Con questa consapevolezza, la WINS – World International School ha dato vita a un progetto innovativo che unisce il piacere della lettura all’interazione con i cani da supporto emotivo: nasce così LeggenDog, realizzato in collaborazione con Canova Dog.

Cani e libri: un binomio vincente

I piccoli lettori della quarta elementare avranno due compagni speciali: Grace, un chihuahua di un anno, e Milly, una meticcia di quattro anni e mezzo. Durante le sessioni, i bambini non solo leggeranno ad alta voce, ma interagiranno attivamente con i cani attraverso giochi, esercizi di avvicinamento e attività artistiche come la creazione di un cane con materiali di riciclo.

Il progetto, articolato in incontri della durata di un’ora, affronterà diverse tematiche tramite la lettura di libri illustrati o di narrativa. La presenza di Grace e Milly, cani appositamente addestrati, favorirà un ambiente sereno e accogliente, privo di giudizi, in cui i bambini potranno esercitarsi nella lettura senza paura di sbagliare. Un’esperienza formativa che promuove non solo le competenze linguistiche, ma anche lo sviluppo dell’empatia e della fiducia in sé stessi.

Date e iniziative solidali

Gli incontri si svolgeranno nelle seguenti date: 13 marzo, 20 marzo, 3 aprile, 10 aprile, 17 aprile. Ma LeggenDog non si ferma qui: per ampliare il raggio d’azione del progetto, la scuola organizzerà una vendita di torte preparate dalle famiglie degli alunni. Il ricavato permetterà di estendere l’esperienza a una scuola pubblica di Torino e di sostenere un canile locale, contribuendo così alla cura e tutela degli animali meno fortunati.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese