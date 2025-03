Green Culture: la transizione ecologica entra nel vivo con un workshop a Torino

TORINO – Dopo una fase iniziale di formazione online che si è svolta tra maggio e dicembre 2024, il progetto Green Culture compie un passo decisivo con un workshop intensivo di quattro giorni a Torino. L’evento, cominciato oggi e in conclusione il 14 marzo presso il Sermig – Arsenale della Pace, rappresenta il cuore del percorso di transizione ecologica per i 75 enti culturali coinvolti nel progetto.

Un laboratorio per il cambiamento sostenibile

Il workshop vedrà gli enti culturali affiancati dai Green Coordinator, figure professionali formate appositamente all’interno del progetto, con il supporto di team multidisciplinari. L’obiettivo è sviluppare un piano operativo di sostenibilità ambientale per ciascun ente, utilizzando un design Tool Kit pensato per guidare passo dopo passo le realtà culturali nella loro transizione ecologica.

Tra i partecipanti figurano nomi di rilievo del panorama culturale italiano, come il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, Palazzo Ducale di Genova, il Teatro Stabile della Sardegna, il Teatro Stabile delle Marche, il Museo della Bora di Trieste e il Museo Internazionale delle Marionette di Palermo. La rappresentanza torinese include istituzioni di spicco come Kappa FutureFestival, Camera – Centro Italiano per la Fotografia, il Polo del ‘900, il Museo della Montagna e la Fondazione Torino Musei.

L’impatto di Green Culture

Al termine del percorso, ogni ente riceverà un piano concreto per ridurre il proprio impatto ambientale e orientare la propria attività verso la sostenibilità. Il progetto, avviato nel 2024, non si limita a sensibilizzare le realtà culturali, ma offre loro strumenti pratici per affrontare le sfide della transizione ecologica.

Parallelamente, i 75 Green Coordinator formati acquisiranno competenze chiave per supportare gli enti culturali nel lungo periodo, trasformando Green Culture in un laboratorio di innovazione che pone il settore culturale italiano in linea con le migliori pratiche internazionali.

Green Culture è un’iniziativa promossa da Circolo del Design di Torino, Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura e Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, con il sostegno dell’Unione Europea attraverso i fondi del Next Generation EU, per un investimento di quasi mezzo milione di euro proveniente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

