Torino chiede al Ministero delle Infrastrutture 61 milioni di euro per rifare 5 ponti: ecco quali

TORINO – La Città di Torino vuole prorogare i fondi per rifare 5 ponti sparsi per il territorio torinese. Nei giorni scorsi infatti la Città Metropolitana ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture la richiesta di proroga dei termini di accesso ai finanziamenti assegnati con il Decreto Ponti del 2018. L’importo totale riguarda in totale 61 milioni di euro, le strutture sono queste:

– il nuovo ponte Preti lungo la Statale 565 Pedemontana a Strambinello, per un importo dei lavori, da assegnare con procedura di appalto integrato, che ammonta a 25,5 milioni

– il nuovo ponte di Castiglione lungo la Provinciale 92, i cui lavori sono stati aggiudicati con procedura di appalto integrato, per un importo di 14 milioni

– il nuovo ponte tra Crescentino e Verrua Savoia lungo la Provinciale 107, con una spesa di 7 milioni

– il nuovo ponte di Borgo Revel sulla Dora Baltea lungo la Provinciale 31bis, per un importo di 3,5 milioni

– la manutenzione straordinaria del ponte sul Po a Carignano lungo la Provinciale 122, con una spesa di 6,5 milioni

