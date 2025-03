Pozzo Strada avrà un nuovo giardino tra i palazzi di via Bardonecchia e corso Peschiera

TORINO – Un nuovo giardino nel quartiere Pozzo Strada, a Torino. La Giunta Comunale ha approvato il progetto della zona verde che sorgerà tra via Bardonecchia, corso Peschiera, via Medardo Rosso, via Fattori e via Marsigli. La realizzazione prevede uno stanziamento di circa 600 mila euro.

due lotti: Lotto II, destinato ad altre opere di urbanizzazione, con un importo di 248.780,00 euro a scomputo degli oneri, a cui si aggiungono 48.684,00 euro a cura e spese dell’Immobiliare Marsili s.r.l.

Lotto III, relativo alla realizzazione del parco pubblico, con un investimento di 342.275,00 euro a scomputo degli oneri.

L’intervento prevede la cessione alla città di un’ampia area verde centrale, che andrà a integrare e completare il parco esistente lungo via Medardo Rosso. Questo nuovo spazio, concepito come luogo di socialità e benessere, sarà anche un rifugio climatico, grazie alla presenza di ampie superfici alberate e a un sistema di raccolta delle acque piovane per l’infiltrazione nel sottosuolo.

