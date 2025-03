QS Rankings by Subject 2025: l’Università di Torino prima in Italia in Odontoiatria e Filosofia

TORINO – Sono stati pubblicati, dall’agenzia Quacquarelli Symonds, i QS Subject Ranking per il 2025, le nuove classifiche specifiche per ogni disciplina delle migliori università del mondo, dove sono stati valutati oltre 5.200 atenei in 55 ambiti disciplinari.

UniTo in classifica

UniTo è top 100 al mondo nelle classifiche delle discipline Philosophy (si conferma 1° in Italia), Dentistry (1° in Italia, compare per la prima volta in questa classifica) e Veterinary Science (3° in Italia) e top 150 in Religious Studies (3° in Italia) e Agriculture & forestry (6° in Italia). L’ateneo è nelle prime 200 posizioni in Archaeology e Geography.

Rispetto al 2024 UniTo si è utilmente posizionata in 29 subject ranking, con 3 discipline in più rispetto all’anno precedente: 51-100° posto per Filosofia e 51-120° per Odontoiatria; 101-150° per Scienze Agrarie e forestali e per Scienze delle Religioni; 151-200° per Archeologia e Geografia; 201-250° posto per Lingue Moderne, Scienze dell’Educazione, Scienze Politiche e internazionali, Geologia e Geofisica, 251-300° per Fisica, Letteratura inglese, Linguistica, Sociologia, Farmacia, Medicina, Biologia, Scienze dell’Ambiente, Chimica, Matematica, Economia e Diritto; 301-350° per Psicologia e Finanza, 351-400° per Informatica, 401-550° per Scienze dei Materiali e 501-550° per Amministrazione Aziendale.

L’Università di Torino è inoltre presente in tutte le cinque macroaree in cui gli ambiti disciplinari specifici sono ricompresi, dove compaiono meno del 5% delle istituzioni universitarie mondiali. Il miglior posizionamento per macroarea si conferma quello in Life Sciences and Medicine, dove si classifica al 165° posto (su 850 università presenti) e in Art and Humanities (231° posto), seguito da Natural Sciences (269° posto).

La metodologia utilizzata per stilare la classifica QS World University Rankings combina dati bibliometrici relativi all’attività di ricerca (citazioni per pubblicazione su riviste scientifiche e H-index, un indice internazionale che misura impatto e produttività dei ricercatori) e indagini reputazionali presso il personale accademico e i datori di lavoro.

Questi quattro fattori assumono pesi differenti a seconda delle discipline. Nel punteggio dato alla macroarea e per alcune discipline scientifiche e tecnologiche si considera anche la collaborazione internazionale nella ricerca.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese