A Torino e Cuneo in centinaia in “piazza per l’Europa”

TORINO – Nel cuore di Torino, in piazza Carignano, ha preso il via oggi pomeriggio alle ore 16:00 la manifestazione “Una piazza per l’Europa”, un’iniziativa volta a sostenere la grande mobilitazione nazionale contro i pericoli del nazionalismo e l’isolamento dell’Europa.

L’evento si propone di riaffermare con forza i principi di libertà e unità tra i popoli europei, ribadendo l’importanza di un’Europa coesa e solidale. Tra i partecipanti presenti in piazza si segnala la presenza di Europa Radicale, impegnata nel rilancio della mobilitazione prevista per il prossimo 9 maggio, in occasione della Giornata dell’Europa. In tale data, esponenti e sostenitori del partito saranno a Kiev per manifestare il proprio sostegno alla resistenza ucraina, sottolineando l’importanza di una vicinanza concreta e attiva alle popolazioni colpite dal conflitto.

Anche la città di Cuneo ha raccolto l’appello alla mobilitazione lanciato dal giornalista de La Repubblica Michele Serra. Nonostante le avverse condizioni meteorologiche e la pioggia battente, numerosi cittadini si sono riuniti per testimoniare il proprio impegno nella difesa dei valori europeisti, confermando che la volontà di un’Europa unita non si lascia scoraggiare dalle intemperie, né da ostacoli di altra natura.

