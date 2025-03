Carmagnola si candida a Capitale Italiana del Libro 2026

CARMAGNOLA – La Città di Carmagnola ha deliberato all’unanimità di presentare la propria candidatura al titolo di Capitale Italiana del Libro 2026, un prestigioso riconoscimento promosso dal Ministero della Cultura per valorizzare le realtà italiane che investono nella promozione della lettura e nella diffusione della cultura del libro.

Negli ultimi anni, Carmagnola ha dimostrato un impegno costante nella promozione della lettura attraverso numerose iniziative culturali. Dal 2018 è riconosciuta come “Città che legge” grazie a un ricco programma di eventi che spaziano dalla mostra mercato “Portici da Leggere” al festival letterario “Letti di Notte”, fino agli incontri con autori e alle letture pubbliche nelle scuole e nelle residenze sanitarie.

La città vanta un patrimonio culturale significativo, arricchito da figure storiche di rilievo come Santorre di Santarosa e Santa Maria Francesca Rubatto, oltre a tradizioni artigiane che hanno reso celebre il nome di Carmagnola anche all’estero. A rafforzare la candidatura, vi sono importanti interventi di recupero e valorizzazione di edifici storici finanziati con fondi del PNRR, tra cui la trasformazione dell’antico palazzo municipale in nuova Biblioteca Civica e la realizzazione del nuovo Archivio Storico comunale presso il complesso di Sant’Agostino.

Per coinvolgere attivamente la comunità in questo percorso, il Comune ha lanciato un questionario online aperto a tutti i cittadini, con particolare attenzione a bambini, ragazzi, scuole e associazioni. L’obiettivo è raccogliere dati sulle abitudini di lettura e suggerimenti per migliorare l’offerta culturale della città. I risultati contribuiranno alla stesura del dossier di candidatura e rappresenteranno un’opportunità per riflettere sull’importanza della lettura come strumento di crescita collettiva.

Carmagnola punta con determinazione al titolo di Capitale Italiana del Libro 2026, forte della sua tradizione culturale e dell’entusiasmo della sua comunità.

