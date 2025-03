Volley, Chieri-Novara finisce 3-0

Dopo le vittorie di Conegliano, Scandicci e Milano, resta in sospeso l’ultimo pass per la semifinale, con Novara costretta a rimettersi in gioco dopo una prestazione sottotono. Le azzurre di coach Lorenzo Bernardi, reduci dall’impegno europeo di mercoledì scorso in CEV Cup contro il Thy Istanbul, hanno pagato le fatiche della trasferta, faticando a contenere l’intensità di Chieri.

Chieri domina, Novara in difficoltà

La partita ha seguito un copione chiaro fin dall’inizio: Chieri, determinata a non chiudere qui la stagione, ha imposto il proprio ritmo, spingendo forte in battuta e mettendo in difficoltà la ricezione novarese. Novara ha lottato solo nel primo set, restando in partita fino alle fasi finali, ma nei momenti decisivi ha ceduto sotto i colpi di una scatenata Buijs (17 punti), ben supportata da Skinner (14) e Gicquel (13).

Nel secondo e terzo parziale, la squadra di Bregoli ha mantenuto alta l’attenzione, senza mai concedere a Novara la possibilità di rientrare davvero in partita. Le azzurre hanno tentato la reazione con Alsmeier (13 punti) e Tolok (10), ma il muro e la difesa di Chieri hanno fatto la differenza, chiudendo ogni varco e portando la serie alla decisiva Gara 3.

Ora l’appuntamento è fissato per mercoledì, con Novara che dovrà ritrovare energie fisiche e mentali per evitare un’eliminazione che avrebbe il sapore dell’amarezza. Chieri, invece, si presenterà al PalaIgor con il morale altissimo e la consapevolezza di poter scrivere una pagina storica del club.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese