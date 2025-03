Adecco Torino presenta i Cosmojobs Days per opportunità nel settore Beauty

TORINO – Adecco, HR partner della 56° edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, lancia i Cosmojobs Days: due giornate in cui la filiale di Torino aprirà le porte per presentare le opportunità professionali nel settore del beauty e della cosmetica presenti sul territorio.

In occasione della fiera internazionale dedicata all’industria della cosmetica e della bellezza professionale, il 20 e 21 marzo i recruiter saranno a disposizione per offrire ai partecipanti consulenza sul proprio curriculum vitae e prendere parte a sessioni di assessment in loco, dedicate alla valutazione delle competenze e delle esperienze lavorative di ciascuno.

Tra i profili maggiormente richiesti spiccano: beauty consultant, skin expert, makeup artist, hairstylist, barber, beautician, fragrance specialist, product specialist, cosmetic formulator, cosmetic regulatory affair, in vivo safety technician, tecnici di Laboratorio/R&D cosmetic, pharmacy trainer, addetti alla produzione, responsabili di produzione, operatori di miscelazione, specialisti di confezionamento, addetti al controllo qualità, tecnologi di produzione e ingegneri di manutenzione.

Gli interessati a prendere parte all’iniziativa potranno recarsi, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, in Via Stellone 5, Torino.

