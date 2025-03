Milanese di 76 anni disperso, ritrovato cadavere in un dirupo in provincia di Alessandria

AVOLASCA – Non c’è stato nulla da fare per l‘uomo di 76 anni, residente nel Milanese, rimasto vittima di un incidente stradale nel territorio di Avolasca, in provincia di Alessandria.

Dell’uomo non si avevano notizie da ore, quando la figlia non riuscendo a mettersi in contatto con lui ha lanciato l’allarme. Purtroppo le ricerche si sono concluse nel peggiore dei modi: l’auto è stata ritrovata capottata in fondo a un dirupo.

A scoprire il cadavere dell’anziano una squadra a piedi dei vigili del fuoco del distaccamento di Tortona. Coinvolti nelle ricerche anche i carabinieri, soccorso alpino e la Protezione civile.

Secondo quanto si apprende sono stati mobilitati anche il Servizio di Topografia applicata al soccorso, droni da Torino e l’elicottero ‘Drago’ di Milano. Proprio quest’ultimo ha geolocalizzato la cella telefonica dell’anziano, restringendo il campo di ricerca. Non risultano altri veicoli coinvolti.

