Prevenzione contro le droghe in Piemonte e Valle d’Aosta con Fondazione CRT e San Patrignano

TORINO – WeFree è il progetto avviato e portato avanti da San Patrignano e rivolto a 3000 studenti delle principali città di Piemonte e Valle d’Aosta grazie al sostegno della Fondazione CRT.

Si tratta di incontri con gli studenti per sensibilizzarli sui pericoli delle dipendenze, ma anche un webinar con i loro professori per aiutarli ad avere un dialogo con gli alunni sul tema.

Il progetto

WeFree è il progetto di prevenzione di San Patrignano rivolto ai ragazzi e alle ragazze dagli 11 ai 19 anni, ai loro genitori, gli educatori e insegnanti. Le sue attività e iniziative, tra spettacoli a teatro, incontri e workshop, sono costruite attorno alla testimonianza diretta di persone che hanno vissuto la tossicodipendenza e nell’ultimo anno hanno raggiunto 60mila persone in tutta Italia.

Il progetto è stato avviato a febbraio con il webinar a cui hanno partecipato 50 docenti, passaggio fondamentale perché abbiano una precisa conoscenza del contento giovanile che si trovano ad affrontare, come racconta la responsabile del progetto Silvia Mengoli: “I professori hanno più di ogni altra persona il polso dei problemi dei giovani, ma conoscere i numeri dell’emergenza li può aiutare a mettere ancor meglio a fuoco la situazione.

Secondo i dati dell’ultima Relazione al Parlamento il consumo di sostanze psicoattive illegali ha interessato circa il 30% della popolazione studentesca ed è in forte aumento l’uso di psicofarmaci senza prescrizione medica, che nell’ultimo anno ha coinvolto quasi 270mila 15-19enni. Il webinar che abbiamo fatto con loro è stata un’occasione per riflettere su come possano e debbano parlare di questo con i loro alunni, anche per capire come intervenire con chi sin da ora che ha bisogno di aiuto”.

Da questo mese il progetto raggiungerà gli studenti degli istituti superiori e delle scuole medie, iniziando il 19 marzo da Biella con l’istituto superiore “Bona” e il 20 a Torino con la scuola media “Nievo” per poi raggiungere Alessandria, Casal Monferrato, Asti, Verbania, Novara, Castelletto Sopra Ticino, Casalegno, Verzuolo, Fossano, Crescentino, Trino, e Aosta.

Tutti gli studenti prenderanno parte al workshop interattivo “La torta di Diego” che pone l’accento sulle scelte di tutti i giorni dei ragazzi. “Se la vita di ognuno di loro fosse divisa in fette, quante ne dedichereste alla famiglia, agli amici o alle passioni?”, questa la domanda alla base dell’incontro.

Un progetto di prevenzione che non si fermerà neppure agli incontri con i ragazzi, ma che avrà un importante momento di follow up, con la valutazione sulla sua utilità da parte degli stessi studenti. Al termine di ogni incontro infatti i singoli partecipanti potranno compilare un questionario sul sito del progetto WeFree.it per misurare la reale efficacia dello stesso.

