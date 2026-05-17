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Meteo Piemonte, in arrivo temporali e calo delle temperature: poi torna il sole
Il peggioramento sarà però breve. Già dalla notte successiva il tempo tornerà più stabile
TORINO – Dopo una domenica stabile e in gran parte soleggiata, il tempo in Piemonte è destinato a peggiorare nella giornata di domani per l’arrivo di una perturbazione da ovest.
Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, già dal mattino sono attesi i primi rovesci sulle zone alpine occidentali. Nel corso del pomeriggio l’instabilità si estenderà anche alle pianure, con temporali in movimento da sud-ovest verso nord-est.
I fenomeni saranno generalmente di moderata intensità, ma non si escludono locali precipitazioni più forti e possibili grandinate, soprattutto di piccole o medie dimensioni.
Il peggioramento sarà però breve. Già dalla notte successiva il tempo tornerà più stabile grazie all’arrivo di un anticiclone sull’Europa occidentale, che porterà correnti più asciutte e giornate prevalentemente soleggiate su tutto il Piemonte.
Le temperature massime subiranno un deciso calo nella giornata di domani, per poi tornare gradualmente ad aumentare nei giorni successivi.
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