TORINO – La doppia sconfitta della Juve nelle ultime due giornate (un tracollo più che una sconfitta con 7 gol presi tra Atalanta e Fiorentina e 0 realizzati) ha spento i sogni di scudetto che si erano accesi la settimana prima, quando i bianconeri si erano trovati quasi per caso a 6 punti dalla vetta.

Così questo sarà il quinto anno consecutivo per la Juventus senza scudetto, un periodo che per i tifosi bianconeri comincia ad essere già piuttosto lungo. Pensate che in tutta la storia del Campionato Italiano di calcio solo 4 volte (anzi tre e mezza) la Juve non ha vinto lo scudetto per più di 5 anni consecutivi.

Qual è il periodo più lungo senza scudetti della Juventus

Il primo campionato italiano di calcio si gioca nel 1898, si gioca a Torino e lo vince il Genoa. Il primo titolo per la Juve arriva nel 1905 e poi subito una lunga pausa. La più lunga, ben 21 anni fino al secondo scudetto del 1925-26. Sono però gli anni dei pioneri, protagoniste sono Genoa e Pro Vercelli, si gioca in modalità molto diverse. Il primo campionato a girone unico arriva solo nel 1929-30. Da qui inizia la storia vera e propria della Serie A.

E la Juve è subito protagonista completa. Il primo campionato unico lo vince l’Ambrosiana (che diventerà l’Inter) poi c’è la serie dei 5 scudetti consecutivi della Juventus, dal 1930 al 1935. E qui arriva la pausa più lunga della Juve nella storia del girone unico. Lo scudetto successivo arriva nel 1949-50, 15 anni dopo. In mezzo vincono Inter e Bologna, ma soprattutto il Grande Torino, 5 volte di fila, fino al tragico stop di Superga.

Dal 1950 non passano mai più di 5 anni di fila per Juve senza tricolore appuntato sul petto. Fino al 1985-86. E’ l’ultimo scudetto con Platinì in campo e da quel momento bisognerà attendere 9 anni, fino all’arrivo di Marcello Lippi. Siamo nel 1994-95 ed in quella Juve ci sono Baggio, Vialli e un giovanissimo Del Piero. E’ questa pausa il periodo più lungo senza scudetto per la Juve nell’era moderna.

Perchè poi ci sarà un nuovo stop di 9 anni che andrà dal 2002-03 al 2011-12, ma sarà uno stop molto diverso perchè è il periodo che comprende Calciopoli. Sul campo quindi la Juve e i suoi tifosi hanno festeggiato anche gli scudetti del 2004-05 e 2005-06, poi revocati dalla giustizia sportiva. Ci sarà l’anno di serie B, la ricostruzione (molto veloce) che porterà al record di scudetti consecutivi: 9.

E siamo tornati ad oggi, al quinto anno senza scudetto, una pausa lunga, lunghissima per la Juve. Pause più lunghe i tifosi le hanno vissute solo 4 volte in tutta la storia e si augurano che questa pausa venga interrotta presto, molto presto.

