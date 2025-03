Indagini anti-spaccio nel centro di Cuneo, 7 arresti

CUNEO – 7 arresti e due denunce per spaccio di droga: questo il risultato dell’operazione dei carabinieri di Cuneo all’interno della zona tra corso Giolitti e la stazione cittadina. L’indagine è partita nel 2022 e si è conclusa nelle scorse settimane. oltre agli arresti, ci sono anche 20 persone sono state denunciate a piede libero nel corso delle investigazioni. A gennaio, su richiesta della procura, il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per ulteriori 13 indagati, otto dei quali sono stati rintracciati e arrestati.

