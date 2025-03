C’è chi cerca di passare il confine tra Piemonte e Svizzera per contrabbandare carne

PIEMONTE – Secondo l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) della Svizzera, nell’ultimo anno è cresciuto il contrabbando di diversi prodotti, tra cui la carne. Una parte dell’importazione di merce illegale avviene passando anche per i confini del Piemonte, nel Verbano Cusio Ossola.

Scrive la dogana svizzera in un comunicato:

Nel 2024, nell’ambito di vari procedimenti penali, l’UDSC ha individuato circa 208 tonnellate di carne di contrabbando. La maggior parte di questa carne è stata contrabbandata in Svizzera in modo professionale, ovvero organizzato e coordinato. I contrabbandieri hanno tentato di importare carne prodotta a basso costo all’estero, senza pagare i dazi e l’imposta sull’importazione, e di venderla in Svizzera a prezzi svizzeri. La merce è stata spesso suddivisa in piccoli invii caricati su veicoli privati o furgoncini, a volte anche non refrigerati. Durante gli ultimi tre anni sono state complessivamente contrabbandate in Svizzera oltre 500 tonnellate di carne (2024: 208 tonnellate / 2023: 263 tonnellate / 2022: 120 tonnellate)