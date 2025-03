La polizia cerca testimonianze del truffatore di Torino che finge di essere stato investito per poi chiedere soldi

TORINO – La polizia è in cerca delle vittime di un truffatore che, appostandosi ai bordi delle strade di Torino, finge di essere stato investito per poi chiedere soldi come risarcimento. Le testimonianze servono agli agenti per approfondire le indagini, al momento in fase preliminare.

L’uomo è stato descritto come “un sessantenne alto e magro, veste con eleganza, spesso con pantaloni strappati per rendere più credibile la messinscena”, scrive la polizia in un comunicato. “Si apposta in strade strette o controviali e, quando vede un’auto avvicinarsi, colpisce il cerchione o la fiancata, poi si getta a terra fingendo dolore. Con modi aggressivi, induce il conducente a pagare subito, talvolta accompagnandolo al bancomat”.

Agisce tra il centro e la zona nord di Torino, soprattutto lungo corso Francia e corso Regina Margherita, a volte lasciando biciclette o monopattini sulla carreggiata per creare ostacoli. Chiunque abbia vissuto un episodio simile è invitato a contattare la Polizia Locale al numero 011 011 011 per sporgere denuncia.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese