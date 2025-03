Dopo l’incendio della storica attrazione al Parco di Vittorio a Torino i giostrai riprendono la loro attività

TORINO – Mesi fa vi avevamo parlato del grosso incendio che ha distrutto la storica giostra del Parco Di Vittorio, un simbolo del quartiere che da decenni animava le giornate di grandi e piccini. E vi avevamo anche messo al corrente della raccolta fondi avviata dai giostrai.

Oggi, tramite un post sui canali social, la famiglia Toscano ha annunciato la ripresa dell’attività e ringraziato le persone che l’hanno supportata.

Buongiorno a tutti, siamo la famiglia Toscano, vittima dell’incendio in cui abbiamo perso la “Giostra di Siriana” del parco di Vittorio in data 11/01/2025.

Con questo post volevamo ringraziare tutta la gente che ci ha supportato e aiutato, e volevamo informarvi che dal 19 Marzo siamo tornati operativi con il gonfiabile (fortunatamente rimasto illeso). Ci potete trovare tutti i giorni dalle 16 alle 19 circa, meteo permettendo, al Parco Di Vittorio a Torino.

Voglio anche rinnovare il nostro invito a condividere la raccolta fondi ancora attiva, siamo ad un passo da poter riuscire a mettere una nuova attrazione, ci manca veramente poco quindi speriamo di poter raggiungere ancora qualche persona di buon cuore.

Vi ringraziamo nuovamente per la vostra attenzione e vi terremo informati su ogni aggiornamento.

Grazie di cuore, non tradiremo la vostra fiducia.

Famiglia Toscano.