Festa del papà in Italia: tradizione e origini di una celebrazione speciale

TORINO – In Italia, il 19 marzo non è solo una data sul calendario, ma un momento di celebrazione e affetto dedicato a tutti i papà. I bambini tornano a casa da scuola con letterine, lavoretti e pensierini, pronti a rendere omaggio alle figure paterne. Ma perché proprio oggi festeggiamo i nostri papà? La risposta affonda le radici nella tradizione religiosa, legata a San Giuseppe, padre di Gesù.

Le origini della Festa del papà

La scelta del 19 marzo come giornata dedicata ai padri non è casuale. Questo giorno coincide con la celebrazione di San Giuseppe, che rappresenta la paternità e i valori di dedizione, protezione e amore che caratterizzano i papà di tutto il mondo. Nel 1479, Papa Sisto IV inserì questa festività nel calendario romano, e nel 1871 la Chiesa Cattolica proclamò San Giuseppe protettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa Universale. Fino al 1977, il 19 marzo era considerato un giorno festivo ufficiale.

Oltre all’Italia, diversi altri paesi condividono questa data, tra cui Andorra, San Marino, Città del Vaticano, il Canton Ticino, e nazioni come Bolivia, Honduras, Croazia, Spagna, Portogallo e Liechtenstein.

Celebrazioni nel mondo

Nonostante il 19 marzo sia una data significativa in Italia e in alcune altre nazioni, il resto del mondo celebra i papà in date differenti. Ad esempio, negli Stati Uniti e in Cina, la festa cade la terza domenica di giugno. Altri paesi, invece, seguono tradizioni locali o celebrano altre figure paterne, come avviene nei contesti cattolici legati a San Giuseppe.

Tradizioni culinarie italiane

In Italia, la festa del papà è anche un’occasione per deliziare il palato con specialità culinarie. Le zeppole di San Giuseppe, dolci tipici della tradizione napoletana, sono il simbolo goloso di questa celebrazione. Fritte o al forno, queste prelibatezze farcite di crema e guarnite con amarene sono un must per festeggiare al meglio la figura paterna.

