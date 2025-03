La grande invasione 2025 arriva anche a Chieri

IVREA – Continua a crescere la Grande invasione, il festival della lettura nato a Ivrea tredici anni fa e che quest’anno si terrà per la prima volta anche a Chieri, in provincia di Torino; mentre ad Aosta giunge alla sua seconda edizione. La grande invasione è curata da Marco Cassini e Gianmario Pilo, con Marianna Doria e Ludovica Giovine per la Piccola invasione, dedicata ai lettori più giovani.

Ad Aosta La grande invasione è realizzata in collaborazione con il Comune di Aosta, Romaine Pernettaz e Corrado Ferrarese. La prima edizione a Chieri è organizzata in collaborazione con il Comune di Chieri.

La grande invasione prende il via venerdì 30 maggio per concludersi domenica 1° giugno a Chieri e ad Aosta, mentre a Ivrea durerà un giorno in più, fino al 2 giugno. Per tutte le giornate di festival, le tre città saranno unite in un’unica comunità di lettori e di lettrici, declinando in ogni incontro il verbo “leggere” in tutte le sue forme possibili: narrativa e saggistica, fumetto e giornalismo, illustrazione e teatro, musica e poesia, fotografia e cinema.

Non mancheranno in calendario a Ivrea e ad Aosta le iniziative della Piccola invasione, con tanti appuntamenti pensati per i più piccoli e per le loro famiglie, in modo tale da coinvolgere i lettori di tutte le età. La casa editrice ospite della Piccola invasione quest’anno è Topipittori nata a Milano più di vent’anni fa e specializzata in libri illustrati per bambini e ragazzi.

L’immagine ufficiale della Grande invasione 2025 è stata realizzata dal fumettista Piero Macola che, in collaborazione con la Galleria Caracol di Torino, sarà protagonista di una mostra nei giorni del festival eporediese. L’artista veneziano, classe 1976, che da anni vive a Parigi, è stato invitato a fine 2024 a Ivrea per familiarizzare con la città e i luoghi del festival, e lì ha raccolto spunti, ispirazione e schizzi che sono poi diventati la locandina della XIII edizione della Grande invasione.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese