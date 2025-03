Come la qualità delle strade influisce sull’usura degli ammortizzatori: analisi della situazione in Italia

L’italia è uno dei maggiori mercati automobilistici d’europa, il che significa, di conseguenza, che nel paese si fanno molte ricerche sulla sicurezza delle auto. oggi parleremo degli ammortizzatori.

È un fatto incontestabile che la qualità delle strade influisca sull’usura degli ammortizzatori dei veicoli, ma perché questo accade? Per rispondere a questa domanda, è interessante controllare alcuni dati e capire un po’ meglio il funzionamento di questa parte così importante delle automobili.

Secondo una classifica della piattaforma the global economy, su una scala da 1 a 7, le strade italiane attualmente hanno un punteggio di 4,4, che non è l’ideale, ma nemmeno colloca il paese tra i peggiori quando si parla di guida. senza dubbio, ci sono margini di miglioramento.

Insieme a questa ricerca, secondo i dati su AUTODOC, è necessario controllare gli ammortizzatori dei veicoli ogni 20.000 o 30.000 km, al fine di garantire che funzionino correttamente. l’idea è mantenere la sicurezza sulle strade, anche se non si percepiscono segnali evidenti di problemi alla guida.

1. Come la qualità delle strade influisce sull’usura degli ammortizzatori: le buche

Il modo più ovvio in cui la qualità delle strade influisce sull’usura degli ammortizzatori è la presenza di buche. Come il nome stesso suggerisce, è compito degli ammortizzatori “attutire” l’impatto delle ruote del veicolo con il suolo, il che significa che le strade piene di buche compromettono questo compito.

Più sforzo gli ammortizzatori devono esercitare per svolgere la loro funzione primaria, più si usureranno. Questo non significa che le automobili non siano in grado di percorrere strade di questo tipo, ma è certo che, se ciò accade frequentemente, sarà necessario sostituirli più spesso.

Qualità delle strade italiane e impatto sull’usura degli ammortizzatori

Condizione delle Strade Percentuale (%) Impatto sulla Durata degli Ammortizzatori Strade in buone condizioni (ideali, con manutenzione costante) 26% Usura minima, durata tra 70.000 km e 80.000 km. Minor rischio di guasti prematuri. Strade in condizioni regolari (alcuni difetti o lieve usura) 47% Usura moderata, necessità di revisione ogni 40.000 km – 50.000 km. Strade in cattive condizioni (buche, asfalto compromesso) 27% Usura accelerata, possibile necessità di sostituzione degli ammortizzatori a partire da 20.000 km.

Fonti: Altroconsumo, Il Sole 24 Ore – Report Strade Italiane, Istat 2023 – Condizioni delle strade

2. Il ruolo svolto dalla temperatura delle strade nell’usura degli ammortizzatori

Sapevi che anche la temperatura del suolo rientra nel nostro tema su come la qualità delle strade influisce sull’usura degli ammortizzatori? Esatto! Vale la pena controllare i sintomi di problemi agli ammortizzatori su AUTO-DOC.IT e verificare se non ci sia una relazione con quelle strade più calde.

Esistono materiali che trattengono più o meno calore; l’asfalto, comune nelle strade urbane, è un tipo che si riscalda con grande facilità. Così come nell’esempio precedente, questo non significa che si debba evitare di guidare quando fa caldo, ma che è importante prestare attenzione allo stato degli ammortizzatori.

3. Polvere, sporcizia e altri detriti danneggiano anche gli ammortizzatori

Il terzo punto in cui la qualità delle strade influisce sull’usura degli ammortizzatori riguarda la sporcizia, la polvere e altri detriti presenti sulle strade. In questo senso, le strade urbane non rappresentano un grande problema, poiché, in generale, tali situazioni si verificano più frequentemente sulle strade non asfaltate.

I problemi si presentano perché l’eccesso di sporco può accumularsi sugli steli degli ammortizzatori, compromettendone il corretto funzionamento. Controlli regolari, con relativa pulizia, sono sufficienti per garantire che polvere e altri elementi non danneggino gli ammortizzatori dei veicoli.

4. Salite eccessivamente ripide possono causare un’usura precoce degli ammortizzatori

La gravità svolge un ruolo fondamentale nella guida, in modi che spesso non percepiamo. Un esempio? L’impatto delle salite eccessivamente ripide sugli ammortizzatori. La qualità delle strade influisce sull’usura degli ammortizzatori in modi non sempre così evidenti.

Questo accade perché questo tipo di percorso richiede uno sforzo continuo degli ammortizzatori, in modo simile alle strade piene di buche. Ciò può portare, ad esempio, alla perdita di olio, oltre ad altri problemi che compromettono il funzionamento degli ammortizzatori e, di conseguenza, la sicurezza dei conducenti.

5. Pavimentazioni irregolari e il loro impatto sulla salute degli ammortizzatori

Questo punto può sembrare simile al primo della nostra lista, ma qui parliamo di un aspetto diverso: mentre le strade piene di buche rappresentano un problema da risolvere, le pavimentazioni irregolari possono essere una scelta estetica. In ogni caso, provocano vibrazioni nei veicoli.

Le vibrazioni continue causano un elevato stress agli ammortizzatori, portando a un’usura precoce dei componenti. È comune che le auto che percorrono frequentemente questo tipo di percorso debbano sostituire gli ammortizzatori più spesso rispetto a quelle che viaggiano solo su strade più lisce.

Riepilogo pratico:

Oltre 1 strada su 4 in Italia è in cattive condizioni e influisce direttamente sulla durata degli ammortizzatori.

I conducenti che circolano in aree con un’alta presenza di buche e difetti dell’asfalto dovrebbero controllare la sospensione il doppio delle volte rispetto al normale.

Verifica lo stato degli ammortizzatori sempre dopo lunghi viaggi o quando percorri zone con infrastrutture carenti, in particolare in regioni come Calabria, Sicilia e Campania, segnalate tra le più critiche.

Come abbiamo visto, la qualità delle strade incide sull’usura degli ammortizzatori sia in modi evidenti sia in modi meno visibili. Considerando i possibili problemi e dando priorità alla sicurezza stradale, è fondamentale prestare attenzione al corretto funzionamento di questi componenti.

Immagine di Riccardo Pallaoro su Unsplash

