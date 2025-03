Torino, Parco della Salute: incontro tra Schael e Geuna sul suo futuro

TORINO – Si è svolto un incontro tra Thomas Schael, Commissario della Città della Salute di Torino, e Stefano Geuna, Rettore dell’Università di Torino, per discutere il piano strategico del futuro Parco della Salute.

Sono state definite le eccellenze che caratterizzeranno il nuovo polo sanitario e la destinazione delle attività non incluse nel progetto, tra CTO e Molinette. Affrontati anche i temi della viabilità e delle tecnologie innovative, come l’uso di droni a idrogeno per il trasporto di farmaci.

Il percorso verrà condiviso con tutti gli stakeholder, a partire dal Collegio di Direzione dell’11 aprile. Geuna ha espresso pieno sostegno al progetto: “È arrivato il momento di essere concreti.”

