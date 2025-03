Furto al Cimitero Monumentale di Torino: rubati 325 bronzi e 20 metri di grondaie in rame

TORINO – Nella notte di sabato 15 marzo 2025, una banda di ladri ha colpito al Cimitero Monumentale di Torino. I malviventi sono riusciti a entrare in un magazzino e hanno rubato circa 325 bronzi, provenienti da estumulazioni e smantellamento di vecchie tombe. Sono stati rubati anche 20 metri di grondaie in rame, causando un danno considerevole.

Il responsabile della sicurezza di Afc, la società che gestisce i cimiteri torinesi, Dario Donna, ha scoperto il furto la mattina successiva. Il magazzino era stato forzato e tutto il materiale era stato portato via.

Il furto

Donna ha spiegato che i ladri si sono introdotti nel cimitero da un varco su corso Regio Parco. Il muro era stato danneggiato e c’erano delle lamiere a copertura. Con un flessibile, i ladri hanno tagliato le lamiere e sono entrati nel cimitero. Poi, hanno divelto un’inferriata e hanno portato via i bronzi.

I bronzi e il loro valore

I bronzi rubati non hanno un grande valore artistico, ma sono importanti per la storia di Torino. Non sono vincolati da soprintendenze e sono oggetti legati alla memoria popolare della città. Ogni bronzo pesa almeno 500 chili, e la stima del danno è stata fatta per difetto. Donna ha aggiunto che i bronzi potrebbero essere fusi e persi per sempre, oppure potrebbero finire nei mercatini, dove potrebbero essere recuperati.

Le indagini e il destino dei bronzi

Donna ha denunciato il furto ai carabinieri, e le indagini sono in corso. Il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale della città sta cercando di risolvere il caso. Le telecamere di sorveglianza del cimitero non hanno registrato nulla di utile.

Donna ha sottolineato che le fonderie non dovrebbero acquistare oggetti di culto se non dai Comuni. Tuttavia, la preoccupazione è che i bronzi vengano fusi e quindi non possano più essere recuperati.

Conclusioni

Il furto al Cimitero Monumentale è un grave danno sia economico che culturale. I bronzi rubati, seppur non di grande valore artistico, sono parte della storia di Torino. Le indagini sono ancora in corso, e la speranza è che i responsabili vengano identificati e che i bronzi possano essere ritrovati.

