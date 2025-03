Torna Bike Experience: il festival del cicloturismo a Torino

MONCALIERI – Il mondo delle biciclette si raduna ancora una volta alle porte di Torino per l’attesissimo festival Bike Experience, che si terrà sabato 12 e domenica 13 aprile presso Cascina Le Vallere, nel cuore verde delle Aree Protette del Po piemontese. Giunto alla sua quarta edizione, il festival è diventato un punto di riferimento per il cicloturismo in Italia, richiamando ogni anno migliaia di appassionati e curiosi.

Organizzato dall’associazione Torino Bike Experience, il festival ha visto crescere esponenzialmente il numero di partecipanti e espositori nel corso degli anni.

Con oltre 50 espositori e 200 marchi presenti, il festival offre un’ampia gamma di attività, tra cui workshop su temi come manutenzione e imballaggio delle biciclette, e escursioni gratuite per tutte le età, con un focus particolare sulla sostenibilità e il benessere. I partecipanti potranno anche godere di un “giardino del benessere” e di aree dedicate all’upcycling e al riciclo, in collaborazione con aziende del settore.

Tra le novità di quest’anno, spicca il “Bike Party” di sabato sera, un evento che promette di unire divertimento e convivialità, con musica, cibo tipico e animazione, nonché un’area dedicata ai LEGO per i più giovani. La manifestazione si propone non solo di promuovere il cicloturismo, ma anche di incoraggiare la mobilità sostenibile e la creazione di legami tra appassionati.

Le escursioni, in programma durante il festival, offrono percorsi per ogni livello, dalla “Gravellata” di sabato a un’escursione inclusiva per famiglie, dimostrando che la passione per le due ruote può essere condivisa da tutti.

Con il patrocinio di enti locali e la collaborazione di partner di rilievo, Bike Experience si conferma un evento imperdibile per chi ama la bicicletta e desidera scoprire il territorio piemontese in modo sostenibile. L’ingresso è gratuito e le attività sono aperte a tutti, rendendo il festival una manifestazione accessibile e ricca di opportunità per vivere il cicloturismo in tutte le sue forme.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito ufficiale

