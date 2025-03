L’energia dei Subsonica al Teatro Concordia di Venaria Reale

VENARIA REALE – Il 24 e 25 marzo 2025 i Subsonica hanno trasformato il Teatro Concordia di Venaria in un epicentro di energia e musica con due concerti che hanno registrato il tutto esaurito. Nell’ambito del loro “Club Tour 2025”, la band torinese ha scelto i club come spazi privilegiati per ristabilire una connessione più intima con i fan, e il Teatro Concordia si è rivelato un luogo ideale per questo ritorno alle origini.

Sin dalle prime note, l’atmosfera si è accesa. La scaletta del concerto ha sapientemente intrecciato brani storici e nuove composizioni, offrendo uno spaccato dell’evoluzione musicale della band. I fan hanno potuto ascoltare grandi classici come “Colpo di pistola”, “Nuova ossessione”, “Liberi tutti”, “Aurora sogna” e “Tutti i miei sbagli”, per citarne alcuni, ma anche pezzi più recenti, tra cui “Pugno di sabbia” e “Africa su Marte”. Ogni brano è stato accolto dal loro pubblico sempre entusiasta, che non ha smesso di cantare e ballare, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

La performance è stata caratterizzata da un perfetto equilibrio tra tecnologia e calore umano. Samuel, con la sua voce inconfondibile, ha saputo emozionare e coinvolgere il pubblico, mentre Boosta e gli altri membri del gruppo hanno creato un tappeto sonoro ricco di elettronica, rock e contaminazioni funk. L’interazione tra i membri della band è stata fluida e naturale, dimostrando la loro profonda sintonia artistica e personale, che continua a essere uno dei punti di forza dei Subsonica.

La band da sempre usa musica e luci per massimizzare l’impatto emotivo dello spettacolo, facendo vibrare l’intera sala. L’atmosfera del Teatro Concordia, raccolta e intima, ha amplificato l’intensità delle emozioni, rendendo l’esperienza come sempre magica.

Da sempre impegnati politicamente sul sociale a tal proposito le parole di Max Casacci sul difficile momento geopolitico che stiamo vivendo e la loro innata capacità di unire testi profondi e sonorità innovative, confermandosi una delle band più amate e influenti della scena musicale italiana.

Questo tour nei club non solo ha permesso ai Subsonica di ritrovare un contatto diretto con i loro fan, ma ha anche dimostrato che la loro musica continua a essere rilevante, energica e capace di emozionare anche dopo decenni di carriera. Hanno annunciato un nuovo disco ed il ritorno live per il prossimo anno e per festeggiare i trent’anni di attività.

Il Teatro Concordia di Venaria ha ospitato due serate memorabili, e i Subsonica hanno confermato ancora una volta di essere un punto di riferimento nel panorama musicale italiano. Per chi non c’era, rimane il rammarico di aver perso un’esperienza unica; per chi invece ha avuto la fortuna di partecipare, il ricordo di quelle emozioni resterà vivo a lungo.

Foto e report Paolo Pavan/QP.

