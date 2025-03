I dazi di Trump sulle auto fanno crollare Stellantis in borsa

MILANO – L’annuncio dei dazi sulle auto da parte di Donald Trump ha avuto un impatto significativo sui mercati finanziari, con pesanti ripercussioni per il settore automobilistico europeo.

La nuova imposta, che entrerà in vigore il 2 aprile e prevede una tariffa del 25% sulle vetture importate negli USA, ha scatenato un’ondata di vendite sui titoli delle principali case automobilistiche.

A Milano, Stellantis segna un netto calo del 5,11%, scambiando a 10,8 euro per azione dopo circa mezz’ora dall’avvio delle negoziazioni. Perdite anche per Ferrari, che arretra del 2%, così come Iveco Group, specializzata in veicoli medi e pesanti, che segna un -1,93%. Anche Pirelli, storico produttore di pneumatici, subisce una flessione del 2,29%.

Situazione simile a Parigi, dove Renault – meno esposta al mercato nordamericano – limita il ribasso allo 0,67%. A Francoforte, invece, il colosso Mercedes-Benz cede il 4,64%, mentre Volkswagen perde il 2,95%, Bmw il 3,43% e Porsche il 3,06%.

