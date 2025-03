Sale su una scala per dei lavori sul balcone, ma precipita dal secondo piano: grave 53enne a Valdilana

VALDILANA – Un uomo di 53 anni è precipitato nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 marzo, dopo le 17 dal balcone al secondo piano della sua abitazione. Un vicino di casa l’ha trovato senza coscienza a terra e ha chiamato i soccorsi. L’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Novara, dove si trova in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che il 53enne sia salito su una scala per effettuare dei lavori in balcone e che per cause ancora da appurare abbia perso l’equilibrio ed è caduto per alcuni metri.

