È deceduto l’uomo precipitato dal balcone a Valdilana, stava facendo dei lavori

VALDILANA – Non ce l’ha fatta l’uomo di 53 anni che nel pomeriggio di ieri è precipitato dal balcone al secondo piano della sua abitazione. Il 53enne era salito su una scala per effettuare dei lavori in balcone quando, per cause in fase di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è caduto per alcuni metri.

Un vicino di casa lo ha trovato senza coscienza a terra e ha chiamato i soccorsi. L’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Novara, qui è deceduto per la gravità delle ferite riportate.

