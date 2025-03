Satispay forse ci ha ripensato sull’aumento delle commissioni all’1%: per le tabaccherie tariffa agevolata a 0,5%

PIEMONTE – Satispay, l’azienda fondata da alcuni cuneesi che offre un sistema di pagamento telematico, probabilmente tratterrà lo 0,5% e non l’1% dei pagamenti effettuati nelle tabaccherie. La decisione in realtà è il frutto della protesta che molti proprietari di tabaccherie avevano annunciato dopo che Satispay aveva deciso di alzare le commissioni all’1% per i pagamenti sotto i 10 euro.

Alcuni commercianti astigiani, per l’aumento che l’azienda privata si sarebbe presa sulle transazioni effettuate nei loro negozi, avevano avviato un boicottaggio; si era espressa contrariamente all’aumento anche Unione Tabaccai Italiani. Come conseguenza, Satispay ha stabilito una commissione agevolata per gli esercenti la cui attività principale è il commercio al dettaglio di generi di monopolio come il tabacco.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese