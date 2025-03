Un uomo con una mazza è entrato nella sede dei servizi sociali di Torino (in via Filadelfia) e ha danneggiato parte dei locali

TORINO – La sede dei servizi sociali di via Filadelfia, a Torino, è stata parzialmente vandalizzata a colpi di mazza da un individuo, nalla mattina del 26 marzo.

Stando alla ricostruzione degli operatori, l’uomo, approfittando dell’accesso di un altro utente con appuntamento, è entrato nei locali armato di una mazza, devastando gli uffici del piano terra e del primo piano, distruggendo computer, arredi e altri strumenti di lavoro. Le forze dell’ordine sono intervenute fermando l’attacco.

Sono subito insorti i sindacati dei lavoratori, tra tutti CISL FP Comune di Torino, che ha sottolineato come “il Comune di Torino deve assumersi le proprie responsabilità e adottare tutte le misure necessarie per prevenire nuove aggressioni. È fondamentale un confronto urgente per rivedere l’organizzazione dei servizi, aumentare il personale e attuare strategie efficaci per gestire situazioni di rischio”.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese