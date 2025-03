Incidente stradale sulla Provinciale 40: un conducente estratto dalle lamiere

TORINO – Nella mattinata di oggi, si è verificato un grave incidente sulla provinciale 40, conosciuta in quel tratto come viale XXV Luglio, tra San Giusto Canavese e Foglizzo. Un’auto Peugeot 308, diretta verso San Giusto, ha invaso l’intera carreggiata, uscendo di strada e rimanendo incastrata in un fosso.

Il conducente, intrappolato tra le lamiere, ha atteso a lungo l’arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco del distaccamento di Ivrea, supportati dall’elicottero Drago del reparto volo del comando provinciale, sono intervenuti rapidamente per estrarlo. Una volta liberato, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Chivasso per ricevere le cure necessarie.

I carabinieri della compagnia di Ivrea hanno effettuato i rilievi del caso, escludendo il coinvolgimento di altri veicoli nell’incidente. La provinciale 40 è stata chiusa al traffico fino alla rimozione del veicolo, per garantire la sicurezza degli operatori e degli automobilisti in transito.

