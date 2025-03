Dichiarata la morte cerebrale per il 25enne in monopattino investito a Torino

TORINO – È iniziato il periodo di osservazione per morte encefalica del 25enne che nel pomeriggio di ieri è stato preso in pieno da una automobile mentre viaggiava sul suo monopattino.

Il grave incidente è avvenuto in via Chiesa della Salute. Il 25enne ha riportato diversi traumi ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni Bosco. Ma purtroppo per lui non ci sono più speranze di ripresa: l’impatto è stato troppo violento, al punto che il ragazzo è stato sbalzato ed è finito contro il muro di una casa; il monopattino è rimasto incastrato sotto l’auto. La vittima ha riportato anche un trauma cranico, non indossava il casco.

