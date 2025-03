Incidente stradale a Cuneo: grave un 19enne

CUNEO – Questo pomeriggio, sulla provinciale 5 di Cuneo, in direzione di Peveragno, un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento, il giovane, a bordo della sua motocicletta, si è scontrato con un’autovettura. Ferito in vari punti del corpo, il ragazzo è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Croce di Cuneo. Fortunatamente, però, non sarebbe in pericolo di vita.

