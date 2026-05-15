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Maltempo: violento acquazzone su Torino, attesi nubifragi e grandine fino a stasera

Il maltempo continua a sferzare la Regione, violenti acquazzoni nel capoluogo
Chiara Scerba

Pubblicato

8 secondi fa

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TORINO – Zero tregua per i piemontesi. Esattamente come avevamo anticipato nelle previsioni di questa mattina, il maltempo continua a sferzare la regione. In questi minuti un forte acquazzone si sta abbattendo su Torino, confermando un quadro meteorologico decisamente instabile per tutta la giornata di oggi, venerdì 15 maggio.

Per approfondire:

A fare il punto della situazione e a delineare l’evoluzione delle prossime ore è l’esperto meteo Andrea Vuolo, che avverte su una finestra temporale particolarmente critica nel corso del pomeriggio.

Pomeriggio di temporali, vento e grandine

La fase più acuta del maltempo è prevista tra le ore 14:00 e le ore 19:00. In questo lasso di tempo, i nuclei temporaleschi in transito potranno essere accompagnati da veri e propri nubifragi e forti raffiche di vento.

C’è anche il rischio di accumuli di grandine al suolo. Sulle aree pedemontane e di bassa montagna sono probabili rovesci di graupel (neve tonda), ma fortunatamente si tratterà di chicchi di grandine prevalentemente molli e di piccole dimensioni. Questo grazie a una minore energia termica presente nell’atmosfera rispetto alla giornata di ieri, giovedì 14.

Migliora a Nord, piogge persistenti a Sud (e torna la neve)

Come evolverà la serata? Il Piemonte sarà letteralmente spaccato in due:

  • Alto Piemonte: È atteso un graduale e progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche.

  • Basso Piemonte: Le piogge risulteranno invece persistenti fino a tarda sera tra Cuneese, Basso Astigiano e Alessandrino, prolungandosi in alcuni casi fino all’alba di sabato sui rilievi appenninici.

Inoltre, assisteremo a un colpo di coda invernale in montagna. Sulle Alpi la quota neve è in netto abbassamento fin verso i 1.300-1.500 metri. Attenzione però: laddove i temporali risulteranno più intensi, non si escludono rovesci di neve umida o frammista a pioggia anche a quote inferiori.

Il tutto accompagnato da un sensibile crollo termico: le temperature massime odierne non supereranno i 14-18°C sulle pianure e colline piemontesi.

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