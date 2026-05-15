Maltempo: violento acquazzone su Torino, attesi nubifragi e grandine fino a stasera

TORINO – Zero tregua per i piemontesi. Esattamente come avevamo anticipato nelle previsioni di questa mattina, il maltempo continua a sferzare la regione. In questi minuti un forte acquazzone si sta abbattendo su Torino, confermando un quadro meteorologico decisamente instabile per tutta la giornata di oggi, venerdì 15 maggio.

A fare il punto della situazione e a delineare l’evoluzione delle prossime ore è l’esperto meteo Andrea Vuolo, che avverte su una finestra temporale particolarmente critica nel corso del pomeriggio.

Pomeriggio di temporali, vento e grandine

La fase più acuta del maltempo è prevista tra le ore 14:00 e le ore 19:00. In questo lasso di tempo, i nuclei temporaleschi in transito potranno essere accompagnati da veri e propri nubifragi e forti raffiche di vento.

C’è anche il rischio di accumuli di grandine al suolo. Sulle aree pedemontane e di bassa montagna sono probabili rovesci di graupel (neve tonda), ma fortunatamente si tratterà di chicchi di grandine prevalentemente molli e di piccole dimensioni. Questo grazie a una minore energia termica presente nell’atmosfera rispetto alla giornata di ieri, giovedì 14.

Migliora a Nord, piogge persistenti a Sud (e torna la neve)

Come evolverà la serata? Il Piemonte sarà letteralmente spaccato in due:

Alto Piemonte: È atteso un graduale e progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Basso Piemonte: Le piogge risulteranno invece persistenti fino a tarda sera tra Cuneese, Basso Astigiano e Alessandrino, prolungandosi in alcuni casi fino all’alba di sabato sui rilievi appenninici.

Inoltre, assisteremo a un colpo di coda invernale in montagna. Sulle Alpi la quota neve è in netto abbassamento fin verso i 1.300-1.500 metri. Attenzione però: laddove i temporali risulteranno più intensi, non si escludono rovesci di neve umida o frammista a pioggia anche a quote inferiori.

Il tutto accompagnato da un sensibile crollo termico: le temperature massime odierne non supereranno i 14-18°C sulle pianure e colline piemontesi.

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