Insulti razzisti contro un giocatore del Chieri: interrotta una partita di volley a Mondovì

MONDOVÌ – Ieri sera, una partita del campionato maschile di Serie C di volley tra VBC Mondovì e Polisport Chieri, disputata al Palaitis di Mondovì, è stata interrotta a seguito di insulti razzisti rivolti ad un giocatore in campo.

“Negro di m…“: sarebbe questa l’espressione offensiva rivolta da uno spettatore a un giovane atleta del Chieri, episodio che ha portato l’arbitro a interrompere la partita. L’accaduto si sarebbe verificato nelle fasi finali dell’incontro, con la squadra di casa in vantaggio per 2 set a 1 e conducendo 12-6 nel quarto parziale. Durante un cambio, l’allenatore del Chieri, Sergio Ravera, avrebbe sentito l’insulto rivolto al suo giocatore, un ragazzo di 19 anni appena entrato in campo.

A quel punto, il clima sugli spalti si è surriscaldato e, dopo alcuni minuti, il direttore di gara ha optato per la sospensione del match “per ragioni di ordine pubblico”. Tuttavia, nel referto arbitrale non si fa menzione dell’episodio di razzismo segnalato. Nel frattempo, dalla serata di ieri, sulla pagina Facebook della Polisport Chieri è stato pubblicato un post con sfondo nero e la scritta: “No al razzismo“.

