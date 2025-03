Meteo Piemonte: le previsioni per l’inizio della settimana

TORINO – Secondo le previsioni meteo di Arpa Piemonte, intense correnti settentrionali hanno favorito condizioni in gran parte soleggiate sulla nostra regione oggi e anche per la giornata di domani, con venti forti in quota ed estese condizioni di foehn domani.

Nel corso della giornata di martedì flussi umidi da est-nordest manterranno ventilazione sostenuta sui rilievi meridionali ed apporteranno annuvolamenti irregolari sui settori occidentali e meridionali, associati a deboli precipitazioni sparse a ridosso delle vallate occidentali e sudoccidentali, isolate altrove sul basso Piemonte, mentre sui restanti settori prevarranno condizioni più soleggiate.

Mercoledì nuvolosità via via più diffusa e compatta associata a precipitazioni sparse sul Cuneese, Torinese, Biellese ed alto Vercellese, sporadiche tra Verbano ed alto Novarese, assenti su zone di pianura e collina orientali e sudorientali.

