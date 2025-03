Meteo Piemonte: atteso un nuovo calo delle temperature a metà settimana

PIEMONTE – Non abituiamoci troppo presto alle temperature quasi estive di questi giorni, che nella giornata di domenica 30 marzo hanno sfiorato i 22-24°C. È atteso tra martedì e giovedì un nuovo calo delle temperature diurne con possibili precipitazioni a ridosso dei rilievi alpini di Cuneese, Torinese e Canavese.

Secondo Arpa Piemonte, intense correnti settentrionali favoriscono condizioni soleggiate sulla nostra regione per il pomeriggio odierno, con venti forti in quota e condizioni di foehn estese alle zone collinari e alle pianure, in particolare orientali.

Nel corso della mattinata di domani le correnti si disporranno da est-nordest, mantenendo ventilazione sostenuta sui rilievi sudoccidentali e meridionali ed apportando annuvolamenti irregolari dalle ore centrali, in particolare sui settori occidentali e meridionali, associati a deboli precipitazioni sparse dal pomeriggio a ridosso delle valli occidentali e sudoccidentali, sporadiche sulle pianure adiacenti e sul basso Piemonte.

Mercoledì generalmente nuvoloso con precipitazioni a ridosso delle valli alpine, moderate nella prima parte della giornata tra Alpi Marittime e Graie, in progressiva attenuazione dal pomeriggio. Un miglioramento è atteso nel corso della mattinata di giovedì.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese