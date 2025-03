Alba, 15enne folgorato dopo essere salito su un treno: condizioni in miglioramento

ALBA – Nella serata del 28 marzo, alla stazione ferroviaria di Alba, un ragazzo di 15 anni si è arrampicato su una carrozza di un treno fermo quando, improvvisamente, è rimasto folgorato. L’impatto lo ha sbalzato via, facendolo finire tra i binari.

Il giovane è stato trasportato prima a Verduno, in seguito era stato trasferito al Cto di Torino in gravi condizioni. Ora il 15enne è, per fortuna, in fase di miglioramento: è stato estubato e ha ripreso conoscenza; si trova nel reparto grandi ustionati per ustioni del 10% a una mano. Prudenza da parte dei medici che mantengono la prognosi riservata. Il giovane però sarebbe ormai fuori pericolo.

