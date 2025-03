Askatasuna, 18 condanne per gli assalti al cantiere TAV ma cade l’associazione a delinquere

TORINO – Sono 18 gli esponenti di Askatasuna condannati per gli assalti al cantiere Tav in Valsusa, con condanne dai 4 anni e 9 mesi ai 5 mesi di reclusione e 10 assoluzioni. Dopo due anni di indagini, ventotto rinvii a giudizio, settantadue capi di imputazione, migliaia di ore di intercettazioni telefoniche e ambientali, cade ora l’accusa di associazione a delinquere formulata dalla procura. Per i giudici “il fatto non sussiste”.

Per la vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino: “Delinquenti con cui lo Stato non deve e non dovrà mai scendere a patti: questi erano, sono e rimangono i militanti di Askatasuna. Le sentenze si rispettano, sempre. Ma la politica ha il dovere di non arretrare di un millimetro di fronte a chi usa la violenza come strumento di lotta e tenta di mascherare il fanatismo ideologico da dissenso”.

A gioire della sentenza sono invece il vicecapogruppo di AVS alla Camera, Marco Grimaldi, la capogruppo di AVS in Piemonte, Alice Ravinale, e la capogruppo di Sinistra Ecologista al Comune di Torino, Sara Diena: “In fine è avvenuto ciò che speravamo e ci aspettavamo: è caduta in primo grado l’accusa di associazione a delinquere per 16 membri del centro sociale Askatasuna e del Movimento No TAV, nonostante le condanne, comunque molto ridotte rispetto alle richieste della Procura, per alcuni singoli imputati per gli altri capi d’accusa. Abbiamo sempre pensato che l’accusa di associazione a delinquere fosse frutto di un teorema del tutto infondato, completamente fuori luogo per persone che con i loro atti non si sono arricchite né avvantaggiate in nessun modo. Che le iniziative del centro sociale per il contrasto alla precarietà abitativa, la promozione dello sport popolare, la distribuzione di cibo e tamponi durante il lockdown, i corsi di italiano per stranieri non siano mai state una maschera per altre finalità. Le responsabilità penali sono sempre personali e non è mai esistito un nucleo che architettasse un programma criminoso. Di fatto non accolta in questa sede anche la richiesta monstre di risarcimento del danno: dovrà essere provato davanti al Tribunale Civile. Come abbiamo sempre detto, Askatasuna non è un covo criminale e continuerà a esistere, anche come bene comune. Ci aspettiamo delle scuse da chi, da destra, aveva dimenticato ogni garantismo e attaccato pesantemente in questi mesi imputati e solidali e auspichiamo che ora si apra una riflessione sull’uso sproporzionato del diritto penale contro il dissenso e i movimenti sociali”.

