Si cercano 35 guardie giurate in Piemonte e Liguria, per la sicurezza di stazioni e ferroviarie: dove candidarsi

TORINO – Sicuritalia, leader in Italia nel settore della sicurezza e primo fornitore nazionale in ambito ferroviario, trasporti e infrastrutture, ricerca 35 guardie giurate per la sicurezza di stazioni e ferrovie in Piemonte e Liguria. Di queste, 15 saranno operative a Torino, 16 a Genova, anche presso le stazioni di Torino Porta Nuova, e Genova Piazza Principe. Le altre verranno impiegate in analoghi contesti nella provincia di La Spezia.

Chi può candidarsi e dove

La ricerca è rivolta a candidati maggiorenni, in possesso di specifiche conoscenze tecniche, requisiti giuridici e psico-attitudinali. Le nuove risorse, per cui è prevista l’assunzione attraverso contratto a tempo indeterminato, saranno impiegate in diverse attività di sicurezza sussidiaria, tra cui:

controllo dei titoli di accesso

gestione di segnalazioni di allarme presso la control room e di criticità emerse durante il servizio

protezione degli asset dell’infrastruttura ferroviaria e operazioni anti graffiti dei convogli ferroviari.

Tutte queste attività saranno svolte in stretto coordinamento con le forze dell’Ordine e il personale di emergenza delle stazioni coinvolte. In alcuni casi le attività di contrasto a reati gravi verranno svolte con l’ausilio di unità cinofile.

Ai neoassunti sarà riservato un percorso di onboarding individuale all’interno dell’azienda, che prevede un periodo di formazione per il conseguimento della Certificazione di addetto di sicurezza sussidiaria valida in tutto il territorio nazionale.

Gli interessati possono inviare la propria candidatura direttamente a Sicuritalia attraverso la pagina “lavora con noi” del sito: https://www.sicuritalia.it/lavora-con-noi/operativi-stazioni-e-ferrovie/

Coloro che invece vorranno approfondire e conoscere i selezionatori, potranno partecipare il 16 aprile al Job Day online, realizzato in collaborazione con il portale di lavoro Indeed. In quel contesto, i candidati potranno assistere alla presentazione della business unit aziendale che sarà tenuta dall’Ufficio Risorse Umane di Sicuritalia, in cui verranno descritte le attività oggetto del recruiting e le iniziative future di Sicuritalia in questo ambito. Per partecipare all’evento e/o prenotare il proprio colloquio è necessario collegarsi alla pagina dedicata presente sul portale on line Indeed.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese