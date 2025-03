A Torino e provincia vengono donati 730 pasti caldi a settimana ai più bisognosi

TORINO – Sempre aperti a donare, arrivato alla quinta edizione, arriva a Torino e provincia, dove McDonald’s, Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e Banco Alimentare del Piemonte donano insieme oltre che un pasto, anche un momento di conforto e convivialità a chi è più fragile.

In città e provincia sono 730 i pasti caldi donati a settimana attraverso alcuni enti territoriali convenzionati.

I ristoranti McDonald’s coinvolti nel progetto sono: Torino in corso Giulio Cesare 397 e in via P. Cossa angolo C.so Regina Margherita 440, Avigliana in via Francesca e Giovanni Falcone 84, di Nichelino presso il centro commerciale Mondo Juve, di Beinasco presso il centro commerciale Le Fornaci in Via Torino angolo Via Falcone, di Rivoli in corso Primo Levi 23, di Venaria Reale in corso Garibaldi angolo via Druento, di Grugliasco presso il centro commerciale Shopville Le Gru in via Crea 10, di Chivasso in via Peppino Impastato 238, di Rivarolo Canavese in corso Torino angolo via Matteotti, di Moncalieri in via Fortunato Postiglione 1, di Chieri sulla SP 10 in Via Padana Inferiore 43, di Alpignano in via Venaria 18 e di Collegno in corso Francia 262.

I team di lavoro dei ristoranti si occupano della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti alla Parrocchia Natività di Maria Vergine di Trana, alla Parrocchia San Luca Evangelista di Torino, alla Chiesa Cristiana Evangelista Issacar di Rivoli, all’Arcidiocesi di Torino – U.P. Migranti, alla Parrocchia Natività Maria Vergine di Venaria Reale, alla Comunità Madian di Torino, all’associazione Cenacolo Eucaristico Trasfigurazione di Torino, al Comitato Locale di Chivasso della Croce Rossa Italiana, Parrocchia Madonna del Santo Rosario di Chivasso, alla Parrocchia San Giacomo Apostolo di Rivarolo Canavese, all’associazione Carità senza Frontiere di Moncalieri, alla Parrocchia Beato Bernardo di Baden, Centro San Carlo della Compagnia di Gesù di Chieri, alla Parrocchia San Martino Vescovo di Alpignano e all’associazione Centro d’Ascolto Piergiorgio Frassati di Collegno.

Le donazioni in provincia di Torino, dove McDonald’s conta 30 ristoranti, sono parte di Sempre aperti a donare, l’iniziativa benefica di McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald nata durante la pandemia per dare conforto ai più bisognosi e sostenere le comunità locali in un momento di emergenza. Da allora, il progetto è stato rinnovato di anno in anno e nelle ultime 4 edizioni ha permesso di donare, grazie alla collaborazione con Banco Alimentare, Comunità di Sant’Egidio e altre centinaia di organizzazioni caritatevoli locali, oltre 750mila pasti caldi in tutta Italia.

La nuova edizione punta, entro maggio 2025, a offrire 250.000 mila pasti caldi per arrivare così al traguardo di 1 milione di pasti donati dal lancio dell’iniziativa, avvenuto nel 2020.

