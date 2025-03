Tassisti incatenati a Torino contro l’abusivismo

TORINO – Manifestazione di protesta dei tassisti questo pomeriggio a Torino. In corteo hanno sfilato dall’Allianz Stadium fino in centro, per poi raggiungere piazza delle erba a piedi. Qui alcuni di loro si sono incatenati davanti al comune al monumento del Conte Verde, chiedendo di parlare col sindaco.

La protesta è contro l’abusivismo. In particolare i tassisti chiedono ai sindaci dei comuni che hanno rilasciato le autorizzazioni, di “prendere provvedimenti, dato che questi soggetti lavorano in maniera continuativa in un Comune differente, lasciando scoperto il proprio territorio e i propri utenti”.

