Incidente tra una automobile e un camion, muore un uomo in provincia di Alessandria

ALESSANDRIA – Un uomo di 51 anni, un imprenditore del Bellunese, è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla diramazione Predosa-Bettole, all’altezza del chilometro 5 in direzione dell’A26, nell’Alessandrino.

A scontrarsi un camion e una automobile, nello scontro quest’ultima sarebbe rimasta incastrata sotto il mezzo pensate dopo averlo tamponato. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e l’elisoccorso, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi, la polizia per i rilievi del caso e il personale di Autostrade per l’Italia della Direzione di Tronco di Genova.

