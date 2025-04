Meteo Piemonte: si abbassano le temperature e torna la neve sulle Alpi

TORINO – Dopo giorni dal sapore decisamente primaverile, sulla nostra regione le cose stanno per cambiare.

Secondo le previsioni del meteorologo Andrea Vuolo, il Piemonte sta per essere raggiunto da un flusso di umide e fredde correnti orientali nei medio-bassi strati dell’atmosfera, richiamato da una circolazione depressionaria al suolo presente sul basso Adriatico e da un nucleo di aria fredda in quota tra la Corsica e il Tirreno centrale.

Imminente sensibile calo delle temperature, più avvertibile nei valori massimi che si registreranno mercoledì 2 aprile i quali, rispetto a domenica 30 marzo, risulteranno inferiori anche di oltre 10°C su pianure e colline piemontesi.

Questa dinamica – continua Vuolo – ha determinato già dal pomeriggio di oggi un rapido aumento della nuvolosità sui settori alpini piemontesi e sulle vicine aree pianeggianti, a cui saranno associate entro sera precipitazioni deboli-moderate (talora a carattere di rovescio) in particolare sui rilievi montuosi più esposti all’effetto di sbarramento orografico indotto dal flusso da Est.

Con l’arrivo dell’aria fredda (isoterme fino a 0/-1°C a 850 hPa, a circa 1.500 metri di quota), si verificheranno nevicate fin verso i 1.000-1.300 metri tra martedì sera e mercoledì pomeriggio, con possibili accumuli di neve fresca fino a 10-20 centimetri sopra i 1.600-1.800 metri tra valli del Po, Pinerolese, Sangone, bassa val Susa, Lanzo, Canavese, Biellese e valli del Rosa, con locali picchi superiori ai 30 centimetri sopra i 2.000-2.200 metri.

Piogge piuttosto deboli e intermittenti in pianura, interesseranno, conclude il meteorologo, in prevalenza le aree verso l’imbocco delle valli alpine tra Cuneese, Torinese, Canavese, Biellese, decisamente più sporadiche (o in prevalenza assenti) altrove.

