Una “primavera” piemontese sotto la neve

PINEROLO – Questa mattina, il Piemonte si è risvegliato sotto una fitta neve fresca, frutto di un peggioramento delle condizioni meteorologiche che ha colpito gran parte delle valli alpine e pedemontane della regione.

Le nevicate più intense si sono verificate in alta Val Germanasca, a Prali, dove dalla serata di ieri si sono accumulati tra i 25 e i 30 cm di neve sopra i 1.500 metri. Il limite delle nevicate si è abbassato fino a 900 metri tra il Cuneese e il Pinerolese, mentre altrove la quota neve si è stabilita intorno ai 1.100-1.300 metri. Sestriere ha registrato un manto nevoso di oltre 30 cm nelle ultime 12 ore, accompagnato da fasi di bufera e visibilità ridotta.

In valle Stura di Demonte, nel Cuneese, la neve ha persino raggiunto le quote collinari, scendendo sotto gli 800 metri. Le precipitazioni nevose sono attese fino al tardo pomeriggio di oggi, in particolare nelle valli del Torinese e del Canavese. Tuttavia, da domani, si prevede un progressivo ritorno dell’alta pressione e condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il Piemonte.

