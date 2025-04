A Greggio, parte del tetto della Cascina Minola cede: nessun ferito

GREGGIO – Nella mattinata di oggi, nel comune di Greggio, intorno alle 8:30, una parte del tetto della storica Cascina Minola è crollata. Fortunatamente, non si registrano feriti tra le persone presenti al momento dell’accaduto.

Prontamente allertati, i vigili del fuoco del comando di Vercelli sono intervenuti con una squadra a terra e un’autoscala per gestire la situazione. Le operazioni si sono concentrate sulla messa in sicurezza della parte della cascina non coinvolta nel crollo e sulla rimozione dei detriti pericolanti, garantendo così la sicurezza dei passanti e dei residenti nelle vicinanze.

